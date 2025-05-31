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В Ростове жители Левенцовки остались без света

В Ростове жители Левенцовки остались без света
В Ростове-на-Дону сотни жителей Левенцовки остались без электроснабжения. Жалобы горожане начали оставлять в соцсетях 31 мая.

Как рассказали жильцы, обесточены оказались ЖК «Николаевский», «Пятый элемент», а также Еременко, 108, Ткачева и другие улицы. Из-за отсутствия света не работают лифты. Некоторым приходится подниматься домой на 10-й этаж и выше пешком.

- Весь район без света, и никто ничего не говорит, - пишут пользователи в соцсетях.

По какой причине дома обесточило, пока не ясно. Жители ждут объяснений от управляющих компаний.
Фото: Rostov.ru
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