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В Ростове в переулке Обуховском не работают фонари

В Ростове в переулке Обуховском не работают фонари

В Ростове жители переулка Обуховского жалуются на то, что на всей улице нет ни одного работающего фонаря. Об этом ростовчане рассказали на популярном портале городских проблем.

По словам горожан, пожилые люди и родители с детьми вынуждены передвигаться по улице практически вслепую. Это не только неудобно, но и опасно. Примечательно, что свет есть только возле дома № 3, а дальше - темнота.
Неработающие фонари находятся на пересечении Обуховского и Нансена, а также рядом с домом на улице Ленина, 109/5.

Свои слова они подтверждают фотографией злосчастного неработающего фонаря и видео с совершенно непроглядной улицы.

Ростовчане попросили оснастить переулок нормальной системой освещения.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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