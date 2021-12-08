В Ростове в переулке Обуховском не работают фонари

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Ростове жители переулка Обуховского жалуются на то, что на всей улице нет ни одного работающего фонаря. Об этом ростовчане рассказали на популярном портале городских проблем.По словам горожан, пожилые люди и родители с детьми вынуждены передвигаться по улице практически вслепую. Это не только неудобно, но и опасно. Примечательно, что свет есть только возле дома № 3, а дальше - темнота.Неработающие фонари находятся на пересечении Обуховского и Нансена, а также рядом с домом на улице Ленина, 109/5.Свои слова они подтверждают фотографией злосчастного неработающего фонаря и видео с совершенно непроглядной улицы.Ростовчане попросили оснастить переулок нормальной системой освещения.