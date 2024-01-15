Жители Ростова пожаловались на работу общественного транспорта во время снегопада

Фото: Ростов ру

Жители Ростова 15 января пожаловались на работу общественного транспорта во время снегопада. По словам горожан, им приходится часами ждать автобусы на остановке.Ситуация на дорогах ухудшилась из-за непогоды. Люди вынуждены подолгу ждать свой автобус. Но часто переполненный общественный транспорт проезжает мимо остановок.- Новый снегопад – новые проблемы. На Королёва стояли почти час, чтобы сесть в автобус. А когда дождались, он просто проехал мимо нашей остановки, - рассказала горожанка в социальных сетях.Напомним, в Ростове с 8 января выпали сильные осадки. Коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Из города за это время было вывезено порядка 45 тонн снега.