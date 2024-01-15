Жители Ростова пожаловались на работу общественного транспорта во время снегопада
Жители Ростова 15 января пожаловались на работу общественного транспорта во время снегопада. По словам горожан, им приходится часами ждать автобусы на остановке.
Ситуация на дорогах ухудшилась из-за непогоды. Люди вынуждены подолгу ждать свой автобус. Но часто переполненный общественный транспорт проезжает мимо остановок.
- Новый снегопад – новые проблемы. На Королёва стояли почти час, чтобы сесть в автобус. А когда дождались, он просто проехал мимо нашей остановки, - рассказала горожанка в социальных сетях.
Напомним, в Ростове с 8 января выпали сильные осадки. Коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Из города за это время было вывезено порядка 45 тонн снега.