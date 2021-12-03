Ростовчане пожаловались на работу маршрутки № 93

Фото: fotobus.msk.ru

В Ростове-на-Дону жители улицы Текучева пожаловались на работу единственного автобуса, следующего до остановки «2-й переулок». Об этом ростовчане написали на популярном портале городских проблем.Чтобы уехать утром на работу, на остановке горожанам приходится стоять по полтора часа. При этом, даже если единственный автобус, следующий по нужному маршруту, наконец приходит, втиснуться туда невозможно.- Из 10-20 человек, стоящих на остановке, в маршрутку № 93 удается попасть двум-трем счастливчикам. Но чаще всего водители просто проезжают мимо. От Приволжского переулка и до Буденновского автобус просто не выловить, - рассказал ростовчанин.Если утром уехать еще получается, то вечером автобус № 93 просто исчезает, его невозможно дождаться.- Можно, конечно, простоять до утра и избежать прохождение «квеста» под номером один, - шутит автор поста.Несмотря на попытки отнестись ко всему с юмором, жители города устали от ежедневной автобусной проблемы. Они просят обратить внимание на нее и пустить по маршруту еще хотя бы пару автобусов.