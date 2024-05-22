Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на состояние футбольного стадиона
Жители Каменска-Шахтинского Ростовской области обеспокоены состоянием стадиона, расположенного на улице Героев Пионеров. Фотографии, сделанные местными жителями 19 мая, показывают, что ранее процветающая спортивная площадка теперь похожа на руины.
С арки главного входа осыпается штукатурка, а огромные куски падают на проезжую часть улицы. Кроме того, исторический памятник, построенный в 1956 году, покрылся глубокими трещинами и держится только благодаря своей конструкции. Люди опасаются гулять по территории стадиона или даже проходить мимо него, хотя когда-то он был самым популярным местом в городе.
Отметим, что год назад, в апреле, стадион посетили заместитель губернатора региона Артем Хохлов и министр спорта в сопровождении замглавы администрации по ЖКХ. Они обсуждали планы реконструкции спортивной площадки. Капитальный ремонт так и не начался.