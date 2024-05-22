Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на состояние футбольного стадиона

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Жители Каменска-Шахтинского Ростовской области обеспокоены состоянием стадиона, расположенного на улице Героев Пионеров. Фотографии, сделанные местными жителями 19 мая, показывают, что ранее процветающая спортивная площадка теперь похожа на руины.С арки главного входа осыпается штукатурка, а огромные куски падают на проезжую часть улицы. Кроме того, исторический памятник, построенный в 1956 году, покрылся глубокими трещинами и держится только благодаря своей конструкции. Люди опасаются гулять по территории стадиона или даже проходить мимо него, хотя когда-то он был самым популярным местом в городе.Отметим, что год назад, в апреле, стадион посетили заместитель губернатора региона Артем Хохлов и министр спорта в сопровождении замглавы администрации по ЖКХ. Они обсуждали планы реконструкции спортивной площадки. Капитальный ремонт так и не начался.