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Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на ржавую воду, которая течет из кранов. Об этом рассказали горожане в социальных сетях вечером 1 марта.Мутная вода потекла из кранов у жителей улицы Молодёжной, 52. По словам горожан, жидкость рыжего цвета и имеет зловонный запах. Неизвестно, что произошло с водоснабжением. Вероятно, всему виной – прочистка труб.- С цветом и запахом Донца! Опять началось? - возмущаются местные жители в социальных сетях.Эту воду не стоит употреблять для приготовления пищи или утоления жажды. Горожане вынуждены закупать воду в бутылях, чтобы пить, готовить еду, а также соблюдать нормы гигиены.