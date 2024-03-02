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Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на ржавую воду, которая течет из кранов

Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на ржавую воду, которая течет из кранов
Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на ржавую воду, которая течет из кранов. Об этом рассказали горожане в социальных сетях вечером 1 марта.

Мутная вода потекла из кранов у жителей улицы Молодёжной, 52. По словам горожан, жидкость рыжего цвета и имеет зловонный запах. Неизвестно, что произошло с водоснабжением. Вероятно, всему виной – прочистка труб.

- С цветом и запахом Донца! Опять началось? - возмущаются местные жители в социальных сетях.

Эту воду не стоит употреблять для приготовления пищи или утоления жажды. Горожане вынуждены закупать воду в бутылях, чтобы пить, готовить еду, а также соблюдать нормы гигиены.
Фото: Соцсети.
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