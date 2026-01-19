Новости
Жители Каменска показали, как выглядит разрушенный самосвалом мост на М-4 «Дон»

Жители Каменска показали, как выглядит разрушенный самосвалом мост на М-4 «Дон». Кадрами в социальных сетях горожане поделились 19 января.

Мост был поврежден в результате ДТП, произошедшего вечером 18 января, и теперь переход через оживленную федеральную трассу представляет серьезную проблему.

Как стало известно, причиной аварии стал самосвал, водитель которого, по предварительным данным, двигался с поднятым кузовом. 46-летний мужчина не заметил пешеходный мост и зацепил его. От удара грузовик рухнул на разделительную полосу, а мост получил серьезные повреждения. Водитель самосвала получил травмы.

Несмотря на то, что последствия ДТП были устранены уже утром 19 января, вопрос о безопасном переходе трассы остается открытым. Городские власти предложили жителям использовать подземный переход возле рынка «Америка», однако многие считают это решение неудобным, особенно для пожилых горожан и семей с маленькими детьми.
Фото: соцсети
