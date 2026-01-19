Новости
На трассе под Каменском возобновили движение после ЧП с самосвалом

Движение по трассе М-4 в Каменском районе, где был снесен пешеходный мост грузовиком, возобновлено. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель самосвала пострадал.

Вечером 18 января на дороге в районе Каменска-Шахтинского произошла крупная авария. По информации ведомства, 46-летний водитель самосвала задел переходной мост поднятым кузовом. От удара многотонная машина упала на разделительную полосу. Водитель получил травмы.

Из-за происшествия участок трассы был закрыт, так как обломки моста оставались на проезжей части. Сейчас движение восстановлено.
Фото: Дондей
