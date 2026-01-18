Новости
Водитель самосвала снес переходной мост в Каменском районе

Водитель самосвала снес переходной мост в Каменском районе. ДТП случилось вечером 18 января.

По предварительной информации, 46-летний водитель габаритного транспорта ехал по трассе М-4 «Дон». Поднятый вверх кузов грузовика зацепил наземный пешеходный переход. От удара конструкция рухнула на проезжую часть и машины.

- В результате ДТП пострадал водитель самосвала, - уточнили в Госавтоинспекции по региону.


В настоящее время на двухполосной дороге левая полоса в направлении донской столицы перекрыта, движение осуществляется по правой полосе.
Фото: Дондей
