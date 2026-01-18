Водитель самосвала снес переходной мост в Каменском районе
По предварительной информации, 46-летний водитель габаритного транспорта ехал по трассе М-4 «Дон». Поднятый вверх кузов грузовика зацепил наземный пешеходный переход. От удара конструкция рухнула на проезжую часть и машины.
В настоящее время на двухполосной дороге левая полоса в направлении донской столицы перекрыта, движение осуществляется по правой полосе.