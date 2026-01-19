Маршрут автобусов скорректировали после жесткого ДТП с самосвалом под Каменском

Фото: Дондей

После ДТП с самосвалом на трассе М-4 под Каменском-Шахтинском маршрут автобусов был изменён. Об этом сообщили в городской администрации.В сторону города автобусы будут ехать с правой стороны дороги в направлении Москвы (в круговую), уточнил глава города Александр Камоцкий. Чтобы перейти проезжую часть, пешеходы могут воспользоваться подземным пешеходным переходом в районе рынка «Америка».Вопрос о восстановлении надземного моста решения будет на контроле местных властей.Напомним, что накануне водитель самосвала зацепил поднятым кузовом мост. В результате конструкция обрушилась. Сам виновник аварии получил травмы.