Жители 53 муниципалитетов Ростовской области заболели коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус выявили в 53 городах и муниципалитетах за сутки. По данным на 20 декабря, вирус подхватили 154 жителя донской столицы и 40 - Таганрога. Лидирующую тройку замыкают Шахты. Там диагноз подтвердился у 32 человек. На территории Волгодонска заразились 26 человек, в Новочеркасске - 21, а в Неклиновском районе - 18.В Аксайском и Азовском пациентами с коронавирусом стали по 17 человек, в Батайске - 15, в Новошахтинске и Белокалитвинском районе - по 14. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 13 человек, проживающих в Сальском районе, 12 - из Красносулинского и по 11 - из Октябрьского, Зерноградского и Константиновского.В числе зараженных оказались по 10 жителей Миллеровского, Песчанокопского, Мясниковского и города Каменска-Шахтинского. В Цимлянском районе и Азове заболели по девять человек, а в Гуково и Семикаракорском - по восемь. Борьбу с инфекцией начали по шесть жителей региона из Шолоховского, Тацинского и Морозовского районов.В Зверево и Донецке диагноз подтвердился у пяти человек. Аналогичная ситуация - в Чертковском, Каменском, Целинском районах. На территории Егорлыкского, Пролетарского, Родионово-Несветайского, Кашарского, Волгодонского и Кагальницкого - по четыре зараженных. В Боковском, Орловском, Милютинском и Зимовниковском пациентами с COVID-19 стали по три человека.Меньше всего заболевших оказалось на территории Верхнедонского, Усть-Донецкого, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Багаевского, Заветинского, Дубовского и Тарасовского районов. Там, как и в Обливском, Мартыновском и Веселовском, положительные результаты тестов на коронавирус получили по два человека.