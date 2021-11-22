В Ростовской области за сутки коронавирус выявили во всех муниципалитетах

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 644 человека. По данным на 24 ноября, 190 из них - жители донской столицы. Еще 35 новых пациентов с COVID-19 появились в Шахтах и 34 - в Таганроге. На территории Волгодонска диагноз подтвердился у 29 человек, а в Новочеркасске - 20.В числе зараженных оказались 18 жителей Аксайского района, 17 - из Новошахтинска, 15 - из Красносулинского и 14 - из Мясниковского района. В Каменске-Шахтинском и районах Белокалитвинском, Азовском заболели по 13 человек. В Октябрьском, Сальском и Миллеровском - по 11.По 10 пациентов с коронавирусом появились в Неклиновском районе и Азове. В Семикаракорском и Зверево - по девять, а в Батайске и Тарасовском районе - по восемь. Положительные результаты ПЦР-тестов получили также по семь жителей Зимовниковского и Егорлыкского районов. В Зерноградском, Каменском, Цимлянском, Кагальницком, Тацинском районах и Донецке - по шесть зараженных.Борьбу с вирусом начали на территории Кашарского, Чертковского, Веселовского, Заветинского, Константиновского, Целинского районов. Там, как и в Гуково, вирус подхватили по пять человек. В Мартыновском, Волгодонском, Обливском, Ремонтненском, Боковском и Милютинском - по четыре. Аналогичная ситуация в Дубовском, Орловском, Песчанокопском, Морозовском и Верхнедонском районах.Коронавирус подхватили по три человека из Шолоховского, Пролетарского и Родионово-Несветайского районов. В Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Багаевском районах заболели по двое. А в Советском и Усть-Донецком выявили наименьшее число новых инфицированных. Там положительные результаты тестов на COVID-19 получили по одному человеку.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 171 647 человек в Ростовской области. По информации регионального правительства, из них 8 502 не смогли побороть инфекцию. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.