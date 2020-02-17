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Жителей Ростовской области предупредили о снеге и тумане

Жителей Ростовской области предупредили о снеге и тумане
В Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Об этом дончан предупредили в региональном ГУ МЧС.

По региону прогнозируют дождь, ночью и в первую половину дня 20 февраля — мокрый снег. Утром на регион опустится туман. На дорогах ожидается гололёд. Сила ветра достигнет 11 метров в секунду. В тёмное время суток температура будет -3 градуса, при прояснениях — до -6 градусов.

В Ростове-на-Дону, согласно прогнозу, днём будет тепло — столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов. В ночь на 20 февраля ожидается дождь со снегом.

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