Жителей Ростовской области предупредили о снеге и тумане



В Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Об этом дончан предупредили в региональном ГУ МЧС.



По региону прогнозируют дождь, ночью и в первую половину дня 20 февраля — мокрый снег. Утром на регион опустится туман. На дорогах ожидается гололёд. Сила ветра достигнет 11 метров в секунду. В тёмное время суток температура будет -3 градуса, при прояснениях — до -6 градусов.



В Ростове-на-Дону, согласно прогнозу, днём будет тепло — столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов. В ночь на 20 февраля ожидается дождь со снегом.