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Дождь, снег и шквалистый ветер: ростовчан предупредили об ухудшении погоды

Дождь, снег и шквалистый ветер: ростовчан предупредили об ухудшении погоды
В Ростове-на-Дону ожидается резкое ухудшение погодных условий. Экстренное предупреждение объявлено на три дня, с 12 по 14 февраля.

В Управлении по делам ГО и ЧС Ростова предупредили, что в донской столице прогнозируют дождь, мокрый снег, снег и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 16-21 метра в секунду. К тому же ожидаются метель, налипание снега, на дорогах будет гололёд.

Температура 12 и 13 февраля в Ростове будет колебаться от 0 до +2 градусов. В пятницу, 14 февраля, столбики термометров поднимутся до отметки +4. В некоторых районах области будет до -6, при прояснениях — до -11 градусов.

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