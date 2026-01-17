Жителей Ростовской области предупредили о возможных перебоях с теле- и радиосигналом

Фото: Donday

В начале новой рабочей недели в Ростовской области прогнозируются временные отключения теле- и радиовещания. Об этом предупреждает областной телецентр (РТС).С 19 по 21 января на телерадиостанциях запланированы профилактические и технические мероприятия, которые потребуют приостановки работы передающего оборудования. В компании отметили, что проведение некоторых работ может быть отложено или перенесено на другое время в связи с неблагоприятными погодными условиями.В понедельник, 19 января, с 8 утра до 5 вечера возможны перерывы в вещании для жителей Таганрога и поселка Конезавод имени Буденного, расположенного в Сальском районе. В указанных населенных пунктах временно прекратят работу каналы РТРС-2 (0), РТРС-1 (0) и радиостанция «Радио России ГТРК Ростов» (а).Во вторник, 20 января, отсутствие сигнала затронет Волгодонск, Каменск-Шахтинский и Ростов-на-Дону.В Волгодонске и Каменске-Шахтинском вещание будет приостановлено с 8:00 до 17:00. В этот период будут недоступны: Че «+0», РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), «Маяк ГТРК Ростов» (а), «Вести ФМ ГТРК Ростов» (а) и «Радио России ГТРК Ростов».В столице региона РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), «Маяк ГТРК Ростов» (а), «Вести ФМ ГТРК Ростов» (а) и «Радио России ГТРК Ростов» (а) будут отключены с 10 утра до 7 вечера.В среду, 21 января, перебои коснутся Морозовского района. С 8:00 до 17:00 там не будут работать РТРС-2 (0), РТРС-1 (0) и «Радио России ГТРК Ростов» (а).