Жителей Ростовской области предупредили о возможных перебоях в теле- и радиовещании

На новой рабочей неделе, с 6 по 10 апреля, в ряде населенных пунктов Ростовской области могут наблюдаться кратковременные перебои в работе телевизионного и радиовещания. Как сообщили в региональном филиале РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети), временные отключения связаны с проведением плановых профилактических работ на передающем оборудовании. Все запланированные мероприятия согласованы с вещательными компаниями.

Понедельник, 6 апреля:

С 11:00 до 17:00 в слободе Позднеевке Миллеровского района и хуторе Сиротском Дубовского района будут временно недоступны программы РТРС-1 и РТРС-2.

Вторник, 7 апреля:

С 10:00 до 16:00 – в слободе Алексеево-Тузловке Родионово-Несветайского района.
С 11:00 до 17:00 – в поселке Денисовском Ремонтненского района.
В обоих населенных пунктах в указанное время будут отключены РТРС-1 и РТРС-2.

Среда, 8 апреля:

С 11:00 до 17:00 в хуторе Никольском Заветинского района и слободе Титовке Миллеровского района ожидаются перерывы в трансляции РТРС-1 и РТРС-2.

Четверг, 9 апреля:

С 11:00 до 17:00 в селе Заветном будут отключены РТРС-1 и РТРС-2.
С 10:00 до 19:00 в Новочеркасске, помимо РТРС-1 и РТРС-2, будут недоступны радиопрограммы «Маяк ГТРК Ростов», «Вести ФМ ГТРК Ростов» и «Радио России ГТРК Ростов».

Пятница, 10 апреля:

С 11:00 до 17:00 в селе Киселевке Заветинского района, слободе Поповке Кашарского района и поселке Суходольном Верхнедонского района будут проводиться отключения РТРС-1 и РТРС-2.
Фото: Donday
