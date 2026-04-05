Жителей Ростовской области предупредили о возможных перебоях в теле- и радиовещании

На новой рабочей неделе, с 6 по 10 апреля, в ряде населенных пунктов Ростовской области могут наблюдаться кратковременные перебои в работе телевизионного и радиовещания. Как сообщили в региональном филиале РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети), временные отключения связаны с проведением плановых профилактических работ на передающем оборудовании. Все запланированные мероприятия согласованы с вещательными компаниями.Понедельник, 6 апреля:С 11:00 до 17:00 в слободе Позднеевке Миллеровского района и хуторе Сиротском Дубовского района будут временно недоступны программы РТРС-1 и РТРС-2.Вторник, 7 апреля:С 10:00 до 16:00 – в слободе Алексеево-Тузловке Родионово-Несветайского района.С 11:00 до 17:00 – в поселке Денисовском Ремонтненского района.В обоих населенных пунктах в указанное время будут отключены РТРС-1 и РТРС-2.Среда, 8 апреля:С 11:00 до 17:00 в хуторе Никольском Заветинского района и слободе Титовке Миллеровского района ожидаются перерывы в трансляции РТРС-1 и РТРС-2.Четверг, 9 апреля:С 11:00 до 17:00 в селе Заветном будут отключены РТРС-1 и РТРС-2.С 10:00 до 19:00 в Новочеркасске, помимо РТРС-1 и РТРС-2, будут недоступны радиопрограммы «Маяк ГТРК Ростов», «Вести ФМ ГТРК Ростов» и «Радио России ГТРК Ростов».Пятница, 10 апреля:С 11:00 до 17:00 в селе Киселевке Заветинского района, слободе Поповке Кашарского района и поселке Суходольном Верхнедонского района будут проводиться отключения РТРС-1 и РТРС-2.