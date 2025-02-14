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Жителей Ростова на выходных ожидает магнитная буря

Жителей Ростова на выходных ожидает магнитная буря
В Ростове на выходных ожидается магнитная буря. Шторм начнется уже 15 февраля.

Буря обрушилась на Землю еще 14 февраля и достигла уровня G1. На следующий день сила ударов снизится, однако поле все еще будет возмущенным. По уровню шторм достигнет 3 баллов.

- Вероятность возмущений в субботу достигнет 30%, - сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Метеозависимым людям придется нелегко в этот период. Они могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Рекомендуется снизить физическую и умственную нагрузку, а также отказаться от жирной, соленой еды и кофе.
Фото: Rostov.ru
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