Жителей Ростова на выходных ожидает магнитная буря

Фото: Rostov.ru

В Ростове на выходных ожидается магнитная буря. Шторм начнется уже 15 февраля.Буря обрушилась на Землю еще 14 февраля и достигла уровня G1. На следующий день сила ударов снизится, однако поле все еще будет возмущенным. По уровню шторм достигнет 3 баллов.- Вероятность возмущений в субботу достигнет 30%, - сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Метеозависимым людям придется нелегко в этот период. Они могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Рекомендуется снизить физическую и умственную нагрузку, а также отказаться от жирной, соленой еды и кофе.