На Ростов обрушилась мощная магнитная буря 28 октября

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Ростов 28 октября обрушились мощные магнитные бури. Об этом сообщают специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.Геомагнитный шторм начался еще 27 октября. По силе удары достигнут уровня G2. Во вторник 29 октября ситуация будет аналогичной.По данным специалистов, буря по силе достигнет уровня G1. Шторм будет продолжаться до 12:00.В этот период метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо отказаться от жирной и соленой пищи. Также не рекомендуется злоупотреблять кофе.