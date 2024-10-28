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На Ростов обрушилась мощная магнитная буря 28 октября

На Ростов обрушилась мощная магнитная буря 28 октября
На Ростов 28 октября обрушились мощные магнитные бури. Об этом сообщают специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.

Геомагнитный шторм начался еще 27 октября. По силе удары достигнут уровня G2. Во вторник 29 октября ситуация будет аналогичной.
По данным специалистов, буря по силе достигнет уровня G1. Шторм будет продолжаться до 12:00.

В этот период метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо отказаться от жирной и соленой пищи. Также не рекомендуется злоупотреблять кофе.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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