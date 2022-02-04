Жителей Приазовья предупредили о сильном ветре

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Жителей Приазовья Ростовской области предупредили о сильном ветре. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Порывы могут достигать 14 метров в секунду, в связи с чем в Таганрогском заливе возможно сильное волнение. Выходить людям на воду запрещено.Кроме того, по всей Ростовской области ожидаются обильные осадки в виде дождя со снегом и туман. В некоторых регионах, где минусовая температура, возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть максимально внимательными, чтобы не попасть в ДТП.Не оставляйте свои автомобили под ветками деревьев, которые могут рухнуть от тяжести мокрого снега. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру: 112.