Александр Скрябин: температуру воздуха в общественном транспорте будут фиксировать с помощью специальных датчиков

В Ростове-на-Дону состоялось планерное совещание с участием главы города Александром Скрябиным. В рамках обсуждения был представлен доклад заместителя по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Иванова о работе кондиционеров в городском транспорте.

С начала июля для контроля ситуации начали работать мониторинговые группы. По всем нарушениям к перевозчикам применяются штрафы. На период производственной практики к проверочным мероприятиям подключились студенты ДГТУ. Это помогло охватить проверками большее число маршрутов.

- Сейчас поставил задачу перед Департаментом транспорта реализовать пилотный проект по внедрению автоматической системы мониторинга температуры воздуха в общественном транспорте с помощью специальных датчиков. Информация о температурном режиме в салоне будет собираться и передаваться дистанционно,- отметил Александр Скрябин.

В будущем, если проект окажется удачным, его планируют масштабировать. Также для удобства пассажиров установят информационные табло с расписанием движения транспорта. Они расположены в новых остановочных комплексах.
Фото: Rostov.ru
