Фото: Автодор

На Дону на полтора года изменится схема движения из-за ремонта на трассе М-4. Ремонтные работы будут проходить с 20 августа 2025 года по 1 ноября 2026 года.Как информирует «Автодор», реконструкция дороги запланирована на участке с 933-го по 1 024-й км.Проезд под путепроводом трассы на 1 002-м км М-4 «Дон» между поселком Майским городского округа Шахты и хутором Красный Кут будет закрыт для движения транспортных средств.Водителям рекомендуется искать другие пути объезда.