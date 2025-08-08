В Ростовской области обновлен автопарк больниц

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области завершили обновление автопарка больниц новыми легковыми автомобилями. Они необходимы для доставки пациентов в медучреждения и лекарств жителям в отдаленные пункты. Также они нужны для работы врачей по вызовам на дом.- В этом году мы закупили 83 новых автомобиля и поставили их в 35 медицинских учреждений Ростовской области. Буквально на днях передали две последние машины в Боковский район. И на этом годовой план по обновлению автопарка выполнили, - рассказал министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.Всего на закупку автомобилей из федерального и областного бюджетов выделили около 100 миллионов рублей. Автопарк обновлен в больницах Азовского, Аксайского, Багаевского, Белокалитвинского, Боковского, Волгодонского районов. А также в городе Донецке и других муниципалитетах.Закупка автомобилей стала возможна благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ (Ростовская область)». Он входит в нацпрект «Продолжительная и активная жизнь».