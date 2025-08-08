Два объекта культурного наследия отреставрируют в Ростове

Фото: Яндекс Карты

В Ростове-на-Дону планируется реставрация двух значимых объектов культурного наследия. Об этом стало известно на сайте госзакупок.Работы пройдут в «Доме виноделов Титровых» на улице Черевичкина, 9/9, а также в «Здании Гогоевского женского училища», которое сегодня является гимназией № 14 на улице 30-я Линия, 8.На эти проекты будет потрачено более миллиарда рублей. Средства выделят из федерального, регионального и городского бюджетов.Заказчиком работ выступает гимназия № 14. Реставраторы проведут полный комплекс строительно-монтажных работ и восстановительных мероприятий.Работы начнутся в январе 2026 года и завершатся в июне 2027 года.Дом виноделов Титровых был построен в конце XIX века в стиле неоклассической эклектики. С 1998 года он признан объектом культурного наследия регионального значения.Гогоевское женское училище открылось в 1882 году. В 1913 году его преобразовали в женскую гимназию Ведомства учреждений императрицы Марии. В 1917 году гимназию закрыли, а на её месте открыли советскую трудовую школу № 45 первой ступени и № 6 второй ступени.В 1959 году здесь открылась школа № 14 с углублённым изучением английского языка. В 1992 году она получила статус гимназии гуманитарного профиля. В 2017 году здание стало объектом культурного наследия регионального значения.