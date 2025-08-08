Новости
Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 8 августа

Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 8 августа
В Ростовской области объявлена беспилотная опасность 8 августа. Об этом сообщили в РСЧС в 15:39. 

Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения и не подходить к окнам.
