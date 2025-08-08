Новости
В Ростов из Краснодарского края передали редкую бронзовую накладку на вентиль

Редкую бронзовую накладку на вентиль привезли в Ростов активисты из Краснодарского края. Об этом сообщил в соцсетях «МойФасад».

Активисты пополнили коллекцию Фонда Архитектурных Деталей уникальным экспонатом — бронзовой накладкой на вентиль радиатора отопления. Эта деталь связана с известным на Юге России торговым домом «Шаевич и Бару», который работал в Ростове в конце XIX — начале XX веков.

На накладке, кроме информации о производителе, есть шкала для регулировки потока воды. С её помощью можно было изменять температуру нагрева радиатора.

Такие краны ещё можно встретить в некоторых ростовских доходных домах, но их осталось совсем немного.

Предприниматели Исаак Шаевич и Цаль Бару в начале XX века торговали кафелем и стройматериалами. Они также занимались обустройством водоснабжения и канализации.
Фото: МойФасад
