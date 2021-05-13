Спасатели предупредили о сильном ветре в Ростовской области

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. О прогнозе на 15 мая рассказали в МЧС донского региона.По прогнозу синоптиков, в регионе большая вероятность дождя. Осадки будут в сочетании с градом и грозой. В период непогоды порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Несмотря на это, температура воздуха в некоторых районах, особенно по югу, поднимется до 30 градусов.Во время дождя и ветра не рекомендуется уезжать на своих авто на дальние расстояния. Машины не нужно парковать под слабозакрепленными конструкциями и рекламными щитами. Во время грозы лучше остаться дома и отключить электроприборы.