Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с грозами и сильном ветре

В Ростовской области объявили очередное штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и усилении ветра. Непогода ожидается в течение 25 мая на территории всего региона, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Синоптики прогнозируют обильные осадки, которые будет сопровождать сильный ветер. Его скорость достигнет 23 метров в секунду (83 километров в час). В некоторых муниципалитетах возможен град.Жителям донского региона рекомендуется избегать слабозакрепленных конструкций и старых сухих деревьев. Во время грозы стоит закрыть все окна и двери, а бытовые электроприборы отключить от сети.Автомобилистам необходимо оставлять транспорт исключительно на парковочных площадках. По возможности, при ухудшении погоды лучше отказаться от поездок.