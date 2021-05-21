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Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с грозами и сильном ветре

Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с грозами и сильном ветре
В Ростовской области объявили очередное штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и усилении ветра. Непогода ожидается в течение 25 мая на территории всего региона, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Синоптики прогнозируют обильные осадки, которые будет сопровождать сильный ветер. Его скорость достигнет 23 метров в секунду (83 километров в час). В некоторых муниципалитетах возможен град.

Жителям донского региона рекомендуется избегать слабозакрепленных конструкций и старых сухих деревьев. Во время грозы стоит закрыть все окна и двери, а бытовые электроприборы отключить от сети.

Автомобилистам необходимо оставлять транспорт исключительно на парковочных площадках. По возможности, при ухудшении погоды лучше отказаться от поездок.

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