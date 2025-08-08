Новости
ДИЗО требует с ФК «Ростов» почти полмиллиарда рублей из-за долга по аренде

ДИЗО требует с ФК «Ростов» почти полмиллиарда рублей из-за долга по аренде. Об этом сообщает на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Департамент и имущественных и земельных отношений обратилось в суд с иском к футбольному клубу «Ростов», требуя взыскать с него 475,8 миллиона рублей. По утверждению истца, эта сумма представляет собой задолженность по арендной плате за использование земельного участка. Задолженность возникла из-за того, что не была внесена арендная плата за участок на Левобережье, где предполагалось построить тренировочный комплекс для клуба.

Истец требует взыскать 300 миллионов рублей в качестве основного долга, который накопился за период с 2021 по 2025 год, а также 127,4 миллиона рублей в виде пени.

Первое слушание по делу пройдёт 1 сентября 2025 года.
Фото: ФК Ростов
