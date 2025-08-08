К 125-летию Михаила Шолохова Минкульт окажет Ростовской области поддержку при подготовке

Фото: Правительство РО

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе рабочей встречи в правительстве Ростовской области обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой подготовку к празднованию 125-летнего юбилея Михаила Шолохова. Кроме того, подняли вопросы ремонта и реставрации объектов культурного наследия Дона.Как отметил глава региона, Ростовская область – культурный центр Юга России.- У нас в регионе очень насыщенная культурная жизнь, реализуется большое количество проектов, в том числе при поддержке федерального министерства. Это ремонт и реконструкция наших театров, строительство модульных объектов культуры, что очень важно на селе. И есть еще несколько вопросов, в решении которых мы бы хотели рассчитывать на вашу помощь, - сказал Юрий Слюсарь.В частности, по мнению руководителя региона, требуется провести капитальный ремонт в Литературном музее Антона Чехова в Таганроге и Донской государственной публичной библиотеке.Ольга Любимова сообщила, что до 2030 года предстоит большая работа по национальному проекту «Семья».«У нас горизонт планирования до 2030 года – это удобно, потому что можно выстроить поэтапную совместную работу, скоординировать все действия – какие объекты в первую очередь нуждаются во внимании. Выстроить план по проектно-сметной документации, чтобы можно было участвовать в федеральных программах», - отметила министр.Губернатор особое внимание уделил вопросам сохранения наследия великого донского писателя Михаила Шолохова, чей 120-летний юбилей отмечается в этом году. Он отметил, что премьера хореографической драмы «Тихий Дон. Мелехов», состоявшаяся в Ростове в мае, стала значительным культурным событием всероссийского уровня.«Мы очень рады, что у этой постановки широкие гастрольные возможности: и в Большом театре в Москве, и в Мариинском в Петербурге. Радует, что жители нашей страны смогут оценить все богатство наследия нашего великого земляка. И в рамках 125-летия писателя, которое мы будем отмечать в 2030 году, пройдет много мероприятий, где нам так же будет нужно объединить усилия», - подчеркнул Юрий Слюсарь.Ольга Любимова гарантировала, что Министерство культуры предоставит всю необходимую поддержку — не только в организации праздничных событий, но и в улучшении инфраструктуры.Как подчеркнула Любимова, 125-летие выдающего классика встретят во всеоружии, подготовка будет достойной.