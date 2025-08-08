Новости
Пиротехники Ростовской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу в Осетии

Пиротехники Ростовской области обезвредили авиабомбу времен Великой отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авиабомбу ФАБ – 100 нашли в Мозюдокском районе Северной Осетии. На место выехали пиротехники. Они обезвредили снаряд путем подрыва.

ФАБ-100 — фугасная авиационная бомба универсального назначения. 100-киллограммовый снаряд ранее применялся для поражения различных целей действием продуктов взрыва, осколками корпуса и воздушной ударной волной.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
