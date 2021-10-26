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Житель Ростовской области получил 5 лет колонии за смертельное ДТП с пешеходом

Житель Ростовской области получил 5 лет колонии за смертельное ДТП с пешеходом
Красносулинский районный суд Ростовской области вынес приговор 29-летнему парню. Максима К. обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места ДТП».

Трагедия случилась в конце февраля 2021 года в городе Красном Сулине. 28-го числа автомобилист сел за руль «ВАЗ-2110» пьяным. В районе дома № 33 на улице Бережного он сбил 63-летнего мужчину, который шел по обочине. От полученных травм пешеход скончался, а Максим испугался и уехал с места ДТП.

Позже парня задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, Максим не сможет управлять транспортными средствами еще три года.
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