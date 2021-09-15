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В Ростовской области осудили мужчину, который насмерть сбил пешехода и скрылся

В Ростовской области осудили мужчину, который насмерть сбил пешехода и скрылся

В Ростовской области осудили мужчину, который насмерть сбил пешехода и скрылся. Трагедия произошла 15 октября 2021 года в станице Бозковской Шолоховского района.

В тот день Сергей Говорухин сел за руль автомобиля марки «ВАЗ-2110» и поехал по улице Асфальтной. Неподалеку от дома № 30 он не увидел мужчину, который шел по обочине, и сбил его, после чего уехал в неизвестном направлении. От полученных травм 40-летний пешеход скончался на месте происшествия. Однако были свидетели ДТП, которые указали марку и цвет машины, сбившей человека.

Говорухин признал свою вину и рассказал обо всем полицейским.

- За совершенное преступление Сергея Говорухина приговорили к пяти годам лишения свободы общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года, - сообщили в суде.
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