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В Шахтах на восемь лет колонии осудили парня, избившего до смерти бабушку

В Шахтах на восемь лет колонии осудили парня, избившего до смерти бабушку
В Шахтах вынесли приговор парню, до смерти избившему свою бабушку. Григория З. признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Трагедия случилась 30 марта. По версии следствия, молодой человек в тот день выпивал у себя дома. В какой-то момент он начал ругаться с бабушкой. Когда алкоголь ударил в голову, разъяренный парень набросился с кулаками на пожилую женщину. Он избивал пенсионерку, пока та не упала на пол, а затем стал пинать ногами по голове. Бабушка скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Вскоре парня задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Обвиняемого признали виновным и приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима, - добавили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Фото: SmalNews.
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