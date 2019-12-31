Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону осудили водителя, насмерть сбившего женщину

На Дону осудили водителя, насмерть сбившего женщину
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который насмерть сбил женщину. Автомобилист обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Трагическое ДТП произошло 10 октября 2016 года в Красном Сулине на улице Советской Армии. Водитель «ВАЗ-21120» в состоянии наркотического опьянения разогнался до 100 километров в час и сбил женщину, которая шла по краю дороги. После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия, однако в скором времени остановился. Его задержали сотрудники ДПС.

За совершенное преступление Красносулинский районный суд приговорил автомобилиста к трем годам колонии-поселения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.