Жильцы ЖК «Свобода», пострадавшего от атаки БПЛА, требуют включить иллюминацию

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону жители дома по адресу: Горсоветская, 49 выразили недовольство тем, что на фасаде здания была отключена подсветка. Они уже направили соответствующее обращение в управляющую компанию.Ночью 22 марта в многоквартирный дом попал беспилотный летательный аппарат. В результате пострадали мужчина и женщина. Некоторые жильцы считают, что яркие огни, которые горят по всему дому, могли привлечь беспилотник. После происшествия они потребовали от управляющей компании отключить подсветку.Однако не все согласны с этим. Жители уверены, что прилёт дрона не связан с огнями на здании. Они написали новое коллективное обращение.«Отключение подсветки дома на фасаде делает его мрачным и грустным, вызывая слёзы у детей, родителей, соседей и даже у меня. Пожалуйста, включите подсветку дома, чтобы поднять настроение жильцов и предотвратить развитие депрессии в это трудное время», — написал один из жителей.Пока не известно, отреагирует ли управляющая компания на это обращение так быстро, как на предыдущие.