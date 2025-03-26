По просьбе жителей иллюминация дома на Горсоветской в Ростове была отключена

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону иллюминацию дома на улице Горсоветской, 49 отключили по просьбе жителей. Коллективное обращение в управляющую компанию поддержали 9 человек. Об этом сообщает портал DonDay.После ЧП в ночь на 22 марта, когда БПЛА врезался в многоэтажку, некоторые жильцы предположили, что это произошло из-за ярких огней на фасаде. Позже создали коллективное обращение в УК, чтобы подсветку отключили для безопасности. Некоторые проживающие в доме не оценили затею, поскольку считают, что беспилотник на свет не летит.Однако иллюминацию все же отключили 25 марта. Большинству жильцов это не понравилось, они намерены вернуть огни на фасад.Пока не известно, включит ли УК огни вновь.