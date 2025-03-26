Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

По просьбе жителей иллюминация дома на Горсоветской в Ростове была отключена

По просьбе жителей иллюминация дома на Горсоветской в Ростове была отключена
В Ростове-на-Дону иллюминацию дома на улице Горсоветской, 49 отключили по просьбе жителей. Коллективное обращение в управляющую компанию поддержали 9 человек. Об этом сообщает портал DonDay.

После ЧП в ночь на 22 марта, когда БПЛА врезался в многоэтажку, некоторые жильцы предположили, что это произошло из-за ярких огней на фасаде. Позже создали коллективное обращение в УК, чтобы подсветку отключили для безопасности. Некоторые проживающие в доме не оценили затею, поскольку считают, что беспилотник на свет не летит.

Однако иллюминацию все же отключили 25 марта. Большинству жильцов это не понравилось, они намерены вернуть огни на фасад.

Пока не известно, включит ли УК огни вновь.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.