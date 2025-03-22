Фото: Donday

Последствия прилета дрона в многоквартирный дом на улице Горсоветской в Ростове. В ночь на 22 марта беспилотная атака на Ростов привела к повреждениям фасада и шести квартир в здании по адресу Горсоветская, 49/1. Ударная волна вызвала разрушение окон и рам на нескольких этажах.В настоящее время на месте происшествия активно работают спасатели и сотрудники полиции. Область вокруг дома огорожена предупредительной лентой. Спасатели предупреждают о высокой опасности нахождения вблизи поврежденной квартиры из-за риска падения кирпичей и других элементов конструкции под воздействием ветра.Несмотря на опасность, жители города проявляют интерес к произошедшему. Многие приезжают, чтобы увидеть место происшествия своими глазами.Один из спасателей отметил, что приезжает много людей, даже из других районов. Смотрят, фотографируют. Из-за этого на дороге даже образовался небольшой затор