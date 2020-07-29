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Жертвами коронавируса в Ростовской области стали ещё шесть человек

Жертвами коронавируса в Ростовской области стали ещё шесть человек
Фото: Arcakh24.info
По данным на 31 июля, в Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались шесть человек. Об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства.

За всё время пандемии на Дону умерли 225 человек, в том числе шестеро - за последние 24 часа.

По результатам патологоанатомического вскрытия у погибших обнаружили ещё ряд болезней, которые развивались на фоне коронавируса.

Так, в возрасте 41 года скончался мужчина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ. Умерший 64-летний житель области страдал хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией очень долгое время. В регистре умерших появилась 66-летняя женщина. У неё врачи диагностировали гипертонические и эндокринные заболевания, а также нарушение обмена веществ. От коронавируса умер 71-летний мужчина с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем. Жертвой COVID-19 стала дончанка в возрасте 78 лет тоже с сердечно-сосудистыми болезнями. Шестым скончавшимся пациентом оказался 80-летний житель региона. Помимо «короны», у него были онкология и сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, в тяжёлом состоянии в настоящий момент пребывают 48 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ, так как самостоятельно дышать не могут.

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