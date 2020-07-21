Жертв коронавируса в Ростовской области стало больше на 4 человека

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На Дону жертвами коронавирусной инфекции стало уже больше 200 человек. Об этом сообщили 23 июля в правительстве Ростовской области.Так, за весь период пандемии Covid-19 от болезни скончался 201 человек. В том числе четыре пациента за последние 24 часа.В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия появился 63-летний мужчина с проблемами сердечно-сосудистой системы. Также за последние сутки скончалась 73-летняя женщина. У дончанки специалисты диагностировали заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем и нарушение обмена веществ. Умер мужчина в возрасте 74 лет с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием лёгких. Четвёртой жертвой к утру 24 июля стала 84-летняя дончанка. У женщины, кроме коронавируса, выявили болезнь сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушенный обмен веществ.Как сообщалось ранее, всё меньше детей подвергаются заражению коронавирусной инфекции в Ростовской области. Жителей региона просят соблюдать “масочный” режим, когда они посещают места массового скопления людей. Правоохранители начали заново проверять ростовский общественный транспорт на соблюдение пассажирами и водителями индивидуальных мер безопасности.