От коронавируса в Ростовской области скончались ещё четыре человека

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За последние сутки в донском регионе зарегистрировали ещё четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 30 июля на официальном портале правительства Ростовской области.По результатам патологоанатомического вскрытия у скончавшихся обнаружили ряд болезней, которые развивались на фоне коронавируса. Так, у 60-летнего мужчины диагностировали заболевания лёгких, сердечно-сосудистой и нервной систем. В возрасте 61 года умерла дончанка с хроническими заболеваниями почек и эндокринной системы. Также за последние сутки умер 54-летний житель области. Кроме COVID-19, он страдал гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ. По словам врачей, мужчина поздно обратился за медицинской помощью, поэтому ему не смогли спасти жизнь. Четвёртой жертвой стала 93-летняя женщина с нарушением обмена веществ и болезнями сердечно-сосудистой системы.Таким образом, за всё время пандемии коронавируса жертвами в Ростовской области стали 219 человек.Как сообщалось ранее, власти не исключают возобновления ограничительных мер. По словам Василия Голубева, многие жители региона расслабились и решили не использовать средства индивидуальной защиты от опасного вируса в местах массового скопления людей. В настоящее время проводятся проверки на соблюдение «масочного» режима в общественном транспорте.