Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса в Ростовской области скончались ещё четыре человека

От коронавируса в Ростовской области скончались ещё четыре человека
Фото: Yandex.ua

За последние сутки в донском регионе зарегистрировали ещё четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 30 июля на официальном портале правительства Ростовской области.

По результатам патологоанатомического вскрытия у скончавшихся обнаружили ряд болезней, которые развивались на фоне коронавируса. Так, у 60-летнего мужчины диагностировали заболевания лёгких, сердечно-сосудистой и нервной систем. В возрасте 61 года умерла дончанка с хроническими заболеваниями почек и эндокринной системы. Также за последние сутки умер 54-летний житель области. Кроме COVID-19, он страдал гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ. По словам врачей, мужчина поздно обратился за медицинской помощью, поэтому ему не смогли спасти жизнь. Четвёртой жертвой стала 93-летняя женщина с нарушением обмена веществ и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, за всё время пандемии коронавируса жертвами в Ростовской области стали 219 человек.

Как сообщалось ранее, власти не исключают возобновления ограничительных мер. По словам Василия Голубева, многие жители региона расслабились и решили не использовать средства индивидуальной защиты от опасного вируса в местах массового скопления людей. В настоящее время проводятся проверки на соблюдение «масочного» режима в общественном транспорте.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.