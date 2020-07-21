Жертвами коронавируса в Ростовской области стали ещё пять человек

Фото: thesun.co.uk

В донском регионе ещё пять человек умерли от коронавирусной инфекции. Информацию на 23 июля разместили на сайте правительства Ростовской области.По обновлённым данным роспотребнадзора, от Covid-19 умерла одна женщина и четыре мужчины. За последние сутки скончалась 58-летняя дончанка. У неё диагностировали заболевания сердечно-сосудистой и эндокринологической систем и нарушение обмена веществ. Жертвой коронавируса также стал 64-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ. С такими же осложнениями умер и 71-летний житель Дона. У 72-летнего скончавшегося дончанина, кроме коронавируса, обнаружили заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем и болезнь почек. Пятым за сутки умер мужчина в возрасте 79 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями и болезнью почек.Напомним, за весь период жертвами коронавируса в Ростовской области стали 197 человек. В большинстве случаев у инфицированных пациентов болезнь протекает в лёгкой форме с признаки ОРВИ. Только в нескольких случаев заражённых подключают к аппаратам ИВЛ, когда они находятся уже в тяжёлом состоянии и не могут самостоятельно дышать.