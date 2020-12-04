Жертвами коронавируса стали ещё 26 жителей Ростовской области

За последние сутки в Ростовской области от коронавируса скончались ещё 26 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 8 декабря.Новыми жертвами опасного вируса стали 12 женщин от 65 до 95 лет и 14 мужчин, скончавшихся в возрасте от 49 лет до 91 года. По результатам патологоанатомического вскрытия медики выявили у всех пациентов хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Нарастающим итогом число умерших с подтверждённым COVID-19 на Дону достигло 1 522. В России этот показатель сегодня составил 44 159.Добавим, за весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировали 42 785 случаев заражения коронавирусом, из них 368 - за последние сутки. Донской регион по-прежнему занимает шестое место среди остальных округов России по эпидситуации. Выше находятся Москва (660 073 случая заражений, 9 496 умерших), Санкт-Петербург (155 628 заражений, 5 947 умерших), Московская (120 891 заражений, 2 316 умерших), Нижегородская (58 343 заражений, 1 290 умерших) и Свердловская (49 391 заражений, 1 133 умерших) области.