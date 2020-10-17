От коронавируса в Ростовской области скончались ещё 11 человек

В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 11 жителей. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства 19 октября.Как стало известно, от коронавируса за сутки скончались шесть женщин в возрасте от 71 года до 89 лет и пять мужчин от 42 до 76 лет. По результатам патологоанатомического вскрытия специалисты выявили у всех умерших проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие хронические заболевания.Так, за всё время пандемии на Дону число жертв опасного вируса нарастающим итогом достигло 664. К слову, 18 октября Ростовская область побила свой рекорд по количеству умерших за сутки. С начала эпидемии в донском регионе до сих пор не умирали сразу 18 человек с «ковидным» диагнозом.Напомним, ситуация с коронавирусом в Ростовской области остаётся напряжённой. Рост новых инфицированных не прекращается, а напротив, только набирает обороты. За минувшие сутки специалисты зарегистрировали 289 новых случаев заражения. Больницы и морги городов региона остаются переполненными. Для новых больных, а также для скончавшихся не хватает мест в медучреждениях.