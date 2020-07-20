В Ростовской области от коронавируса скончались ещё пять человек

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В донском регионе за последние сутки жертвами коронавируса стали ещё пять человек. Об этом сообщили в правительстве области 22 июля.От COVID-19 умерла 49-летняя женщина с эндокринным заболеванием и онкопроцессом. Также на Дону скончался 61-летний мужчина. Кроме коронавируса, у него диагностировали заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем и нарушенный обмен веществ. К утру 22 июля умерла женщина в возрасте 64 лет. Она страдала гипертонической и эндокринной болезнями и заболеванием печени. Также скончался 68-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием лёгких. Пятой жертвой опасного вируса стала 70-летняя женщина. У неё были проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистой системами.Таким образом, за весь период пандемии коронавирусной инфекции жертвами стали 192 жителя Ростовской области.