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Жене известного рэпера Басты заблокировали соцсети

Жене известного рэпера Басты заблокировали соцсети
Елене Пинской (Вакуленко) заблокировали соцсети. Фанаты не смогли зайти на страничку супруги Басты 10 декабря. Новость она опубликовала в своем телеграм-канале.

- Мне заблокировали аккаунт, будут проверять, соответствует ли он правилам сообщества. А ведь я еще ни разу не запостила свое обнаженное фото… Получается, столько лет за зря прошли?! - иронично сообщила Елена Пинская.

Пока не известно, как долго фанаты не смогут посмотреть публикации Пинской. Временно супруга Василия Вакуленко будет публиковать посты только в телеграм-канале.

Василий в браке с Еленой Пинской уже 14 лет. В 2009 году у них родилась дочь Мария, а в 2013-м – Василиса. Семья Вакуленко считается одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Фото: Соцсети.
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