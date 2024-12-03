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Жена Басты опубликовала фото с повзрослевшей старшей дочкой

Жена Басты опубликовала фото с повзрослевшей старшей дочкой
Жена Василия Вакуленко (Басты) показала повзрослевшую старшую дочь. Снимки Елена Пинская опубликовала в своих соцсетях 3 декабря.

На снимках жена известного ростовского музыканта сидит вместе со своей дочерью. Маше исполнилось 15 лет.

- Какая нежная и красивая девочка,- пишут пользователи в комментариях.

Подписчики подметили, что дочка сильно поменялась, она взяла лучшие черты от мамы и папы. Баста тоже поздравил Машу, он рассказал, что «всегда в нее верит».

Василий Вакуленко состоит в браке с Еленой Пинской уже 14 лет. В 2009 году у них родилась дочь Мария, а в 2013-м – Василиса. Баста нередко упоминает в шоу, что любит свою супругу и счастлив в браке.
Фото: СоцСети
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