Жена Басты опубликовала фото с повзрослевшей старшей дочкой

Фото: СоцСети

Жена Василия Вакуленко (Басты) показала повзрослевшую старшую дочь. Снимки Елена Пинская опубликовала в своих соцсетях 3 декабря.На снимках жена известного ростовского музыканта сидит вместе со своей дочерью. Маше исполнилось 15 лет.- Какая нежная и красивая девочка,- пишут пользователи в комментариях.Подписчики подметили, что дочка сильно поменялась, она взяла лучшие черты от мамы и папы. Баста тоже поздравил Машу, он рассказал, что «всегда в нее верит».Василий Вакуленко состоит в браке с Еленой Пинской уже 14 лет. В 2009 году у них родилась дочь Мария, а в 2013-м – Василиса. Баста нередко упоминает в шоу, что любит свою супругу и счастлив в браке.