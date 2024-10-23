Репер Баста показал фанатам архивные кадры с женой

Фото: СоцСети

Василий Вакуленко (Баста) разместил архивные фото с женой Еленой. Фотокарточку музыкант разместил 19 октября в соцсетях.На снимках репер проводит время со своей женой Еленой на отдыхе. Вокруг супругов море, чистый песок, в камеру светит яркое солнце. Пара наслаждается проведенным друг с другом временем.- Только чтобы вместе были мы с тобой…,- цитирует одну из строчек своего трека Вакуленко.Фанаты подметили, что супруги хорошо подходят друг другу. Они считают, что у елены необычная и даже «космическая» красота, а Василий выглядит «брутальным» мужчиной рядом с ней.Василий в браке с Еленой Пинской уже 14 лет. В 2009 году у них родилась дочь Мария, а в 2013-м – Василиса. Семью Вакуленко считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.