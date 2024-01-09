Фото: социальные сети Елены Вакуленко

Младшая дочь рэпера Басты попала в больницу в Дубае. Об этом сообщила супруга музыканта Елена Вакуленко в социальных сетях.Рэпер вместе с семьей отдыхал на новогодних каникулах в Объединенных Арабских Эмиратах. В канун Рождества 10-летняя Василиса плохо себя почувствовала. Обеспокоенные родители обратились к врачам. После обследования медицинские работники диагностировали у девочки кишечную инфекцию.Василису госпитализировали в больницу «Аль Захра» (одно из лучших медучреждений города). Рэпер вместе с женой двое суток пробыли рядом с дочерью в госпитале. Состояние девочки стабилизировалось, и семья Вакуленко вернулась в Москву.Напомним, Василий состоит в браке с Еленой Пинской уже 14 лет. В 2009 году у супругов родилась дочь Мария. В 2013-м на свет появилась вторая дочь – Василиса. Семья ростовского музыканта считается одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.