Супруга ростовского тренера Валерия Карпина пожаловалась на то, что женщинам постоянно надо худеть
Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о тяжелой доле женщин. Ностальгический пост о пляжном сезоне Дарья опубликовала в своем микроблоге.
- Ровно год назад, во время отдыха в Турции, я еще пыталась похудеть после родов, - отметила Карпина. – Я даже представить не могла, что примерно через год у нас будет еще одна дочка. Но опять, не понятно почему, пришлось худеть.
По словам Дарьи, женщинам постоянно нужно сохранять форму по различным поводам: к свадьбе, после родов, к лету. Теперь худеть нужно будет еще и после пандемии.
Подписчики не согласны с женой ростовского футбольного тренера и оценили ее фигуру по достоинству. По мнению фанатов, не смотря на то, что женщина уже два раза родила, она все еще сохраняет подтянутое тело.