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Супруга ростовского тренера Валерия Карпина пожаловалась на то, что женщинам постоянно надо худеть

Супруга ростовского тренера Валерия Карпина пожаловалась на то, что женщинам постоянно надо худеть
Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о тяжелой доле женщин. Ностальгический пост о пляжном сезоне Дарья опубликовала в своем микроблоге.

- Ровно год назад, во время отдыха в Турции, я еще пыталась похудеть после родов, - отметила Карпина. – Я даже представить не могла, что примерно через год у нас будет еще одна дочка. Но опять, не понятно почему, пришлось худеть.

По словам Дарьи, женщинам постоянно нужно сохранять форму по различным поводам: к свадьбе, после родов, к лету. Теперь худеть нужно будет еще и после пандемии.

Подписчики не согласны с женой ростовского футбольного тренера и оценили ее фигуру по достоинству. По мнению фанатов, не смотря на то, что женщина уже два раза родила, она все еще сохраняет подтянутое тело.

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