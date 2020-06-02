Супруга ростовского тренера Валерия Карпина пожаловалась на то, что женщинам постоянно надо худеть

Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о тяжелой доле женщин. Ностальгический пост о пляжном сезоне Дарья опубликовала в своем микроблоге.По словам Дарьи, женщинам постоянно нужно сохранять форму по различным поводам: к свадьбе, после родов, к лету. Теперь худеть нужно будет еще и после пандемии.Подписчики не согласны с женой ростовского футбольного тренера и оценили ее фигуру по достоинству. По мнению фанатов, не смотря на то, что женщина уже два раза родила, она все еще сохраняет подтянутое тело.