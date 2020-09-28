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Супруга главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина заявила о возвращении на сцену

Супруга главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина заявила о возвращении на сцену
Супруга главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина заявила, что возвращается на сцену. В одном из сториз жена Валерия Карпина представила фрагмент новой песни.

Дарья заявила, что новая песня почти готова. В ближайшее время состоится презентация на радиостанциях Эстонии. Появится ли новая композиция Карпиной в России, пока не известно. Однако поклонники творчества Дарьи уверены, что эта песня станет настоящим хитом. В частности, младшая дочка Карпиных Даша уже по достоинству оценила трек и даже узнала по голосу маму.

Известно, что Дарья имеет музыкальное образование. В прошлом она - звезда музыкальной эстрады в Эстонии. С 15 лет в жизни Дарьи появилась группа BeFree, где она пела в дуэте с девушкой Анной Петровой. Именно там Гордеева приобрела широкую известность, ведь их успех на музыкальной сцене в Эстонии был колоссальным.

Песни BeFree играли не только на эстонских, но и на российских радиостанциях, девушки объездили всю страну, а также дошли до финала кастинга «Фабрики звёзд» и конкурса молодых исполнителей «Пять звёзд». Группа BeFree активно гастролировала почти восемь лет, но затем девушки ушли со сцены.

Дарья призналась, что на радиостанциях Эстонии до сих пор играют композиции группы, а Карпина начинает свою вокальную карьеру с нуля и уже в сольном плавании.

Девушка вышла замуж за Валерия Карпина в 2017 году. За три года совместной жизни она подарила супругу двух дочерей.

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